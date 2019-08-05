Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleri

En fazla ihracatın ise Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerine yapıldığı açıklandı.

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ihracatta Avrupa Birliği ülkelerinin birinci sırada, Ortadoğu ülkelerinin ikinci sırada, ABD'nin üçüncü sırada yer aldığını bildirdi. Çıkmaz, bu dönemde toplam 89 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Temmuz ayında en fazla kuru meyve ve mamulleri ihracatının Avrupa Birliği, Ortadoğu ve ABD'ye gerçekleştirildiğini ifade ederek 2019 yılının yedi aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 89 ülkeye yönelik toplam 117 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun 10 milyon dolarlık bölümünün Temmuz 2019'da yapıldığını ifade etti.

Çıkmaz yaptığı açıklamada, "Güneydoğu Anadolu bölgesinden 2019 yılının yedi aylık bölümünde 89 ülkeye toplam 117 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir, kayısı çekirdeği, çam fıstığı, kuru üzüm ve diğer kuru meyve, mamulleri ve çerezler gibi ürünlerimiz en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer aldı. Ülke grupları açısından bakıldığında en fazla ihracat Avrupa Birliği, Ortadoğu ülkeleri ve ABD ilk üç sırada yer alırken ülke bazında en fazla ihracatımızı Almanya, İtalya ve Irak'a gerçekleştirdik. 89 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştiren birliğimiz üyesi firmaları başarılarından dolayı kutluyorum. Elbette ürün yelpazemizi yüksek katma değerli mamullerden oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda gıda sanayimize büyük görevler düşüyor. Ürünlerimizi ham madde olarak değil de işlenmiş ve mamul hale getirilmiş marka ürünler olarak ihraç edebilmek için büyük çabalar gösteriyoruz. Her geçen gün ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge ve ülke sayısı artıyor. İhracatçılarımızla hedef ülke alıcılarını bir araya getirmek için satın alma heyetlerini ülkemize ve Gaziantep'e davet ediyoruz. Dünyanın farklı kıtalarından hedef pazar olarak seçtiğimiz ülkelerden alım heyetlerini Gaziantep'e davet ederek gerek sanayicilerimizle gerekse ihracatçılarımızla buluşturacağız. Mevsim itibarıyla kuru meyve üretiminin arttığı aylardayız. Yeni mahsul ürünlerimizin en iyi koşullarda dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle satılabilmesi için el birliğiyle hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.