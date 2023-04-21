Kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kurumda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen B.Ç ve İ.A. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.