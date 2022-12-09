İhlas Haber Ajansı

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Kurumlardan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 ayrı kurumdan hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ayrı kurumdan hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçedeki 3 farklı kurumda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.O. isimli şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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