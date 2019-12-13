Kurumsal iletişim uzmanı kasap'dan kariyer yolculuğu söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu tarafından düzenlenen Medical Park Gaziantep Hastanesi Kurumsal İletişim Uzmanı İzel Kasap'ın konuşmacı olarak katıldığı Kariyer Yolculuğu Mezuniyetten Önce Son Çıkış Söyleşisi gerçekleşti.

GAÜN İletişim Fakültesi Öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Göksu'nun moderatörlüğünde GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Kurumsal İletişim Uzmanı İzel Kasap; kendi yaşamından yola çıkarak, kurumsal iletişim sektörü ve öğrencilerin derste gördükleri süreçlerden kurum için örnekler verdi.

Başarılarınızı saklamayın

Öğrencilere üniversiteyi okurken hem okuyup, hem de süreçle ilgili sektörde çalışmaları tavsiyesinde bulunan Kasap, “Sadece okul ve ev arası gidip gelmektense, okul ev arasına işi de sıkıştırın. Hiçbir yerde çalışamıyorsanız blog yazın. Kendi web sitenizi oluşturun. Kafanızdakileri insanlara açın. Başarılı olabilirsiniz ama bunu birilerine duyurmadıktan ya da bir sürece başlamadıktan sonra bu başarıyı sadece kendiniz bilip bu şekilde hayatınızı sonlandırırsınız. Başarılarınızı saklamadan kendi oluşturduğunuz dünya içerisinde devam edin” tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin kendilerini çağa göre revize etmesi gerektiğini belirten Moderatör Dr. Öğretim Üyesi Göksu ise, “Öğrencilerin küresel düşünüp yerel hareket ederek, sektöre atıldıklarında alanın talep ve beklentilerini karşılaması olmazsa olmaz koşul. İngilizce konusunda mezun olmadan önce mutlaka kendilerini geliştirmeleri, yaz döneminde 3 aylık staj programlarına katılmaları lazım. Özellikle iletişim öğrencileri interdisipliner düşünmeli ve bugün için değil 5 yıl sonrasını planlayarak sektöre hazırlanmalıdır” şeklinde konuştu.