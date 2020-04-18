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Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada

Gaziantep’te kurusıkı tabancayla marketten soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te kurusıkı tabancayla marketten soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir marketten soygun yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kurusıkı tabancayla marketin kasasındaki paraları alıp kaçan şüphelinin peşine düştü. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli suç aleti kuru sıkı tabanca ve parayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Şüphelinin markete girip, kasiyere tabanca göstermesi ve paraları çalıp kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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