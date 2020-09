KÜSGET'te yeni açılan yollar asfaltlanıyor

Şehitkamil Belediyesi, KÜSGET Sanayi Sitesi'nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Asfaltlama çalışmalarının ardından yeni yollar, sanayi esnafının ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Küçük ve orta ölçekli iş insanlarına sunduğu nitelikli çalışma alanlarıyla takdir gören Şehitkamil Belediyesi, yeni iş ve üretim sahaları oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KÜSGET Sanayi Bölgesi'nde yol açma ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışmaları, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor

Yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getiren KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, “KÜSGET Sanayi Sitemiz, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bir bölge olduğu için yollarımız zaman zaman tahrip olmaktadır. Fakat gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse Şehitkamil Belediyemiz, her yıl düzenli olarak tahrip olan yolların asfaltlama çalışmasını yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesine ait olan bölgeler sağolsun Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesine ait olan bölgeleri de sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından yapılıyor. Şehitkamil Belediyemiz, KÜSGET Sanayi Sitemiz içerisinde yeni imara açılan bölgelerde, yol açma ve altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte, asfalt çalışmalarına başladı. Şu an orada asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu konuda esnafımızın memnuniyeti de bizlere ulaşıyor. Tabi Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun bizim yanımızda yeri her zaman ayrıdır. Sağ olsun Belediye Başkanımız Rıdvan Bey, sanayi sitemiz içerisinde asfaltından tutun temizliğine kadar her türlü hizmeti yapmaya gayret gösterdi. Bundan dolayı da Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.