Kuşların yuvasını Şahinbey Belediyesi yapıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından, kuşlara sıcak bir yuva sunmak ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla ilçe genelinde bulunan parklara, okullara ve bahçelere kuş yuvası yerleştiriyor.

Kuşların barınmasını ve korunmasını sağlayacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kuşların daha güvenli bir ortamda yaşamaları için kuş yuvaları yaptıklarını belirterek, “Belediye olarak çevre, doğa ve hayvanların korunması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çevre, doğa ve hayvanların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere ahşaptan evler yapmaya başladık. Başlattığımız uygulama ile ağaçlara monta edilen renkli ahşap evler kuşlara yuva olacak. İlçe genelinde özellikle parklarımızda bulunan tüm ağaçlarda bu çalışmamız devam edecektir” dedi.