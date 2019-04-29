Kut'ül Amare Kahramanları Araban'da anıldı

Osmanlı Devletinin 103 yıl önce İngiliz kuvvetleri ve müttefiklerine karşı kazandığı Kut'ül Amare kahramanları Araban Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla anıldı.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi salonunda düzenlenen program ilgiyle izlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Araban Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Büşra Demir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Araban Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinden görme engelli Ahmet Öndoğan tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kut'ül Amare ile ilgili Slayt ve Video gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından Kut'ül Amare ile ilgili şiirlerin okunduğu etkinlikte Kut'ül Amare'nin kahramanı Halil Paşa'nın Kut'ül Amare zaferinden sonra askerlerine seslendiği metin okundu.

Programa Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.