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Kutunun içinde bebek cesedi bulundu

Gaziantep’te kaldırımın üzerine bırakılmış bir kutunun içerisinden bir haftalık bebek cesedi çıktı.

Gaziantep'te kaldırımın üzerine bırakılmış bir kutunun içerisinden bir haftalık bebek cesedi çıktı.


Edinilen bilgiye göre, 25 Aralık Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi'nde kaldırıma bırakılmış bir kutuyu açan vatandaşlar, içerisinde bebek olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, bebeğin ölü olduğunu belirledi. Yaklaşık bir hafta önce normal bir şekilde doğduğu belirlenen erkek bebeğin kimliğini tespit etmek için araştırma başlatan ekipler, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulabilmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından savcının talimatıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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