Kuyumcudan para çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı İnönü Mahallesinde kuyumcu kasasından para çalan şüpheliler yakalandı.

İş yeri sahibi kuyumcuda olmadığı bir anda içeri girerek kasadan 10 bin TL alan şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından operasyonla yakalandı. Polis ekiplerinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.İ. isimli şüpheli şahıs hakkında arama çalışmaları başlatılmıştı. Yeri tespit edilen şahıs yapılan operasyon ile yakalandı.

Şüpheli şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.