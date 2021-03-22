Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı

Gaziantep'te, bir kuyumcunun tavanını hırsızlık amacıyla delmeye çalışan şüpheli şahıs, hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile suçüstü yakalandı. Yakalandıktan sonra polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şüpheli şahsın 5 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Alaybey Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir kuyumcunun tavanını delmeye çalışan şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Elinde hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile birlikte suçüstü yakalandıktan sonra polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şahsın, 5 adet dosyadan arandığı ve 5 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.