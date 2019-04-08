İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düştüğü su kuyusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düştüğü su kuyusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde tren yolunun bulunduğu bölgede koyunlarını otlatan Yaşar Karabacak'a ait bir kuzu, kapağı açık bırakılan su kuyusuna düştü. Kuzuyu kendi çabaları ile kurtarmaya çalışan Yaşar Karabacak, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla kuzuyu mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Ekipler, kurtardıkları kuzuyu sahibine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.