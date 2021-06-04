Kuzen cinayeti davasında müebbet kararı 14 yıl 2 ay hapse çevrildi

Gaziantep'te babasını öldürmek için evlerine gelen kuzeni Kadir Sedef'i öldüren sanık Gökhan Demir hakkında karar verildi. Sanık Demir'in cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak cezayı 14 yıl 2 ay hapis cezasına çevirdi.

Gaziantep'te kuzeni Kadir Sedef'i babasını eve öldürmek için geldiği esnada silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme” suçlamasıyla ve müebbet hapis istemiyle yargılanan Gökhan Demir hakkında karar verildi. Mahkeme Demir'e verilen müebbet hapis cezasında haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 14 yıl 2 ay hapis cezasına çevrildi. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Demir tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatı Enes Akbulut ile müşteki avukatı Ali Salman duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, iddia makamının mütalaasını sunmasıyla başladı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Demir'in cinayeti haksız tahrik altında işlediğini belirterek sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını ve cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan Sedef ailesinin avukatı Ali Salman, sanık Demir'in maktulü öldürmek için planlı hareket ettiğini belirterek verilecek cezada hiçbir indirim yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

“Haksız tahrik indirimi en azami şekilde uygulanmalı”

Sanık avukatı Enes Akbulut ise cinayeti asıl planlayanın maktul olduğunu söyledi. Maktul Sedef'in eve beline silah takarak geldiğini kaydeden Akbulut, “Daha öncesinde maktul tehditler ediyor. Tehdit etmesinin nedeni babasının emniyete onu ihbar etmesidir. Eve geldiğinde elini beline attığı anda müvekkilim onu öldürüyor. Müvekkilim meşru müdafaa yapıyor. Mahkeme aksi kanaatteyse haksız tahrik indirimi en azami şekilde uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı. Avukat savunmalarının ardından karar öncesi son sözü sorulan sanık Demir, “Pişmanım tahliyemi talep ederim” dedi.

Müebbet hapis cezası 14 yıl 2 aya düşürüldü

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın maktule karşı “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçunu işlediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında verdikleri müebbet hapis cezasında haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 14 yıl 2 ay hapse çevirdi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te 10 Temmuz 2019 tarihinde Serinevler Mahallesi'nde yaşayan teyzesinin evine giden Kadir Sedef, evde teyzesinin oğlu Gökhan Demir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetten birkaç saat sonra olay yerine gelerek polise teslim olan Demir, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Demir hakkında müebbet hapis istemiyle “kasten öldürme” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameyle olaya ilişkin yeni bilgiler açığa çıkarken, cinayetin sanığın muhtar olan babası Mehmet Demir'in maktul Sedef'i uyuşturucu madde ticaretiyle uğraşmasından dolayı emniyete şikayet etmesi nedeniyle işlendiği ortaya çıkmıştı.