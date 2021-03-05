Kuzen cinayetinde gerçek ortaya çıktı

Gaziantep'te teyzesinin evinde kuzeni Gökhan Demir tarafından öldürülen Kadir Sedef'in eve, kendisini uyuşturucu madde ticaretiyle uğraştığı için emniyete şikayet eden teyzesinin eşi mahalle muhtarı Mehmet Demir'i öldürmek için gittiği ortaya çıktı. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada konuşan Mehmet Demir, "Kadir Sedef'i mahallede uyuşturucu sattığı için muhtar olarak emniyete bildirdim. Kadir de bunu öğrenip husumet beslemeye başlamış" dedi.

Gaziantep'te 10 Temmuz 2019 tarihinde Serinevler Mahallesi'nde yaşayan teyzesinin evine giden Kadir Sedef, evde teyzesinin oğlu Gökhan Demir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetten birkaç saat sonra olay yerine gelerek polise teslim olan Demir, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Demir hakkında müebbet hapis istemiyle “kasten öldürme” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameyle olaya ilişkin yeni bilgiler açığa çıkarken, cinayetin sanığın muhtar olan babası Mehmet Demir'in maktul Sedef'i uyuşturucu madde ticaretiyle uğraşmasından dolayı emniyete şikayet etmesi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

"Maktul çevrede muhtarı öldüreceğini söylüyor"

Emniyet ifadesinde Kadir'in mahallede bulunan gençleri kandırarak onlara uyuşturucu madde kullandırıp sattırdığını belirten sanık Demir, Kadir'in akrabaları olmasından dolayı durumu mahalle sakinlerinin muhtar olan babasına ilettiğini aktardı. Muhtar babasının Kadir'in uyuşturucu madde satışının engellenmesi için durumu birkaç kez emniyete bildirip şikayet ettiğini paylaşan Demir, “Babamın onu emniyete şikayet ettiğini bir polisten öğrendiğini ve babamı öldürüp intikam alacağını birkaç kişiye söylüyor. Kadir bir yakınımızın yanına gidip ‘Muhtarı öldürüp kanlarını avuçlarımla yüzüme süreceğim' diyor. Salı günü Kadir annemi arayıp konuşmaya geleceğini söylüyor. Ertesi gün evde olduğum sırada Kadir evimize gelip anneme küfretmeye başladı. Bunu duyunca tabancamı kanepenin altından çıkardım. Kapıdan eğilip baktığımda Kadir'in belinde silahı gördüm. Ben merdiven boşluğuna çıktığımda ayağa kalkıp elini beline götürdü. Bende anneme bir zarar verir endişesiyle 4-5 el ateş ettim. Kadir yüz üstü yere düştü. Bende evden kaçarak uzaklaştım” dedi.

Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlayan sanık Demir, ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Sanık avukatı Enes Akbulut, müşteki avukatı Ali Salman ile maktulün yakınları da duruşmada hazır bulundu.

“Anneme zarar verir endişesiyle silahımı ateşledim”

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma için söz alan Demir, eve gelen teyzesi oğlu Kadir'in küfürler edip tehdit savurmasından dolayı silahını çıkardığını söyledi. Kadir'i kendilerinin çağırmadığını, kendisinin geldiğini aktaran Demir, “Belinde tabancası vardı. O da elini beline atınca anneme bir zarar verir endişesiyle silahımı ateşledim. Uzun süredir tutukluyum tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Maktulün babası Tevfik Sedef ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini dile getirdi. Olayın kurgulanarak gerçekleştiğini ileri süren Sedef, “Oğlumu eve çağırıp katlettiler. Bence olay sanık ve ailesi tarafından tasarlanarak gerçekleşti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılsın” dedi.

“Kadir'i emniyete bildirdim diye bana husumet beslemiş”

Sanığın muhtar babası Mehmet Demir'de Kadir'in baldızının oğlu olduğunu belirterek, “Kadir Sedef'in mahallede uyuşturucu sattığına ilişkin birkaç kere bana bildirim yapıldı. Bende muhtar olarak emniyete bildirim yaptım. Kadir'de bunu öğrenip husumet beslemeye başlamış. Tabi o ara cezaevine girip çıktı. Çıktıktan sonra eşimi arayıp tehditler savurmuş. Bir gün sonra evime gelip eşimi tehdit etmiş. Eşim bana haber vermek istediğinde dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. İçeride uyuyan oğlum Gökhan bunları duyunca dışarı çıkıyor. Oğluma da küfürler ediyor. O da dayanamıyor silahını ateşliyor. Evde yaşananları görmedim. Bunları eşimden öğrendim” şeklinde konuştu.

Sedef ailesinin avukatı Ali Salman da beyanında sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tanık beyanları ve savunmaların ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Maktul sosyal medya paylaşımında intikam alacağını yazıyor”

Sanık Gökhan Demir'in avukatı Enes Akbulut savunmasında, müvekkilinin babasının mahalle muhtarı olduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinin Kadir'le ilgili şikayetlerini çekinmeden birkaç kez emniyete bildirdiğini ifade eden Akbulut, "Maktul de bu nedenle aileye karşı husumet besliyor. Maktulün uyuşturucu konusunda birçok dosyası bulunuyor. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eve gidip intikam alacağını yazıyor. Maktulün tek hesap edemediği şey Gökhan'ın o gün işe gitmemesidir. Maktulün eve tabanca ile gelip baskın yapması ve elini beline attığı koşulları göz önüne alınırsa olayda meşru müdafaa koşullarının oluştuğu kanaati ile bu aşamada müvekkilin tahliyesini talep ederiz” diye konuştu.

Tanık ifadeleri ve savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.