Kuzeyşehir 5'inci etap kura çekilişi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi 5'inci Etap 2 bin 359 konut için hak belirleme kura çekilişi kapsamında bin 252 adet 2 artı 1 daire sahipleri belirlendi.

Türkiye'nin en büyük konut projesi olan 50 bin konutlu Kuzeyşehir projesiyle, şehirdeki konut açığını gidermek için kollarını sıvayan büyükşehir, 8 bin 500 dönüme 250 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir yaşam merkezi kuracak. Yatay mimari esas alınacak Kuzeyşehir Konutları'nda ev sahibi olmanın heyecanını yaşayan yüzlerce vatandaş, kura çekilişinin yapılacağı salonu doldurdu. Kuzeyşehir 5'inci Etap 2 bin 359 konut için 6 bin 177 başvuru alındı, yoğun talebin olması nedeniyle yapılan kura çekilişinde ev sahibi olanlar, adeta mutluluğun resmini çizdi, sevinçten yerinde duramadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

“Medeni ülkelerde de böyle oluyor”

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen çekiliş töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, “Medeni ülkelerde bir iş yeri, büyük bir üretim tesisi bulunuyorsa orada mutlaka çalışan emekçilerin yerleşip yaşayabileceği bir mekan bulunur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in 150 bin çalışanıyla organize sanayi bölgesinin, yerleşimle arasındaki 2 saatlik yolu azaltmak, hem de daha verimli çalışmalarını sağlamak maksadıyla Kuzeyşehir projesi düşünülmüş ve TOKİ işbirliğiyle bu proje hayata geçirildi. En kısa zamanda altyapı çalışmaları hazırlanarak inşaat çalışmaları başlamış, kuraları ilk olarak Haziran 2018'de çekilerek tespit edilerek sahipleriyle buluştu. En kısa zamanda da 1'inci etaptaki evler teslim edilerek burada yaşam başlayacak. Şu anda 3 bin konutun altyapı çalışmaları, asfalt işlemleri tamamlandı oturacak hale geldi. Bugün 5'inci etaptaki konutların çekilişi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çelik TOKİ, yatırımlarından bahsetti

TOKİ Proje Koordinatörü Hasan Hüseyin Çelik ise, “Bugün kurasını çekeceğimiz konutun 1252 konuta 3 bin 604 adet başvuru gerçekleşti. Daha öncesinde biz 1,2,3 ve 4'üncü etapları yaptık. Bu salonda daha önce çekilişler yaptık. Gaziantep‘te 50 bin konutluk Kuzeyşehir projemizi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük çabaları var, bu işin baş mimarı kendisi. Bugün Kuzeyşehir'de 50 bin konutun 5'inci etabına gelmiş bulunmaktayız. İzdiham olmamasında dolayı 3 artı 1 konutların kurasını da yarın yapacağız. 1 ve 2'nci etaplardaki konutların bitmesine rağmen, diğer kamu kuruluşlarının çalışmalarının devam etmesinden dolayı teslim tarihinde ufak bir gecikme yaşadık. Bu da en kısa sürede teslim edilecek. TOKİ olarak Gaziantep'te 21 bin 300 adet konut yaptık. Ayrıca 33 bin kişilik bir stadyum yapıldı. 16 cami, bir hastane, 2 adet kamu hizmet binası, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber 13 adet ilköğretim okulu, 5 adet lise, 3 adet sağlık ocağı, spor kompleksleri ve sosyal donatılar yapıldı” diye konuştu.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu anlattılar

56 yaşındaki polis emeklisi Mustafa Songül, “24 yıl hizmet verdim. Şimdiye kadar bir adet bile dikili ağacım yoktu. Bundan 6 ay önce kuraya yazıldım. Allah razı olsun Belediye Başkanı Fatma Şahin'den. Buna emek veren bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Kısmetmiş bize ev çıktı çok mutluyum” dedi.

Celal Zengin ise, “Bir evimiz oldu buna bin şükür. İlk defa başvurdum ve çıktı. Karımın adına başvuracaktım ama bana ‘Senin adına başvuralım sen şanslısın' dedi. Kısmet bin şükür bize çıktı. Daha öncesinde kiradaydım. Olmayanlara da Allah nasip eder inşallah” diye konuştu.

TOKİ konutlarına ilk defa başvurduğunu söyleyen Mehmet Anay da, “Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, Evlatlarımın adınada. 6 yıldır kiradaydık. Çok şükür ev sahibi olduk” dedi.

Kura çekilişi yarın devam edecek

Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5'inci Etap Konutları için 12 Nisan 2019'da sona eren başvuruda, projeye yoğun talep olunca daha önce belirlenen 787 konut sayısı, 2 bin 217'ye çıkarıldı. Orta gelir konut grubu olarak tasarlanan projede, 1'inci grup 2 artı 1 tipi brüt 91,94 metrekareyle 116,31 metrekare arasında 1252 konut için 3 bin 604, 2'nci grup 3 artı 1 tipi, brüt 124,31 metrekareyle 135,30 metrekare arasında 461 konuta 1252, 3'üncü grup 3 artı 1 tipi brüt 136,15 metrekareyle 145,78 metrekare arasında 504 konut için 1321 başvuru olmak üzere kuralı satışa sunulan toplam 2 bin 217 konut için 6 bin 177 başvuru oldu. TOKİ, 142 adet 4 artı 1 konut olarak belirledi. İki gün sürecek olan kura çekilişi yarın Talat Özkarslı Spor Salonu'nda saat 11.00'da 3 artı 1 daireler için devam edecek.

Kuzeyşehir toplu konut projesi hakkında

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kurulacak Kuzeyşehir'de ilk etapta 3 bin konut tamamlandı. Projede; cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak. Kuzeyşehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Konutlar 4 katlı olacak, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 evleri içeren bir tasarım ortaya çıkacak.