Kuzu eti indirimini protesto eden besiciler yol kapattı

Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki göstererek D-400 karayolunu trafiğe kapattı. Zaman zaman gerginlikler ve yüzlerce araç kuyruğunun da yaşandığı olay, bir süre sonra sona ererken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki gösterdi. Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri, yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti.

Mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini iddia ettiler

İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri, yetkililere çağrıda bulanarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önünün açılması konusunda destek istedi.

Öte yandan, trafiğe kapatılan ve yüzlerce araç kuyruğunun oluştuğu D-400 karayolu, olaya müdahale eden jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.