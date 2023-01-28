Lastiği patlayan araç mezarlığa uçtu: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tekeri patlayan araç, yoldan çıkarak mezarlığa uçtu. Kazada sürücü hafif bir şekilde yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Cahit Tanyol Caddesi üzerinde seyir eden ve sürücü belirlenemeyen 27 AGY 970 plakalı aracın lastiği patladı. Kaldırıma çıkan araç yol kenarındaki mezarlığı uçtu. Sürücü kazada hafif yaralanırken araçta ve bir mezarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.