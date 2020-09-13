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Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Yavuzeli ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi istikametinde meydana geldi. Mevsimlik işçileri taşıyan M.Y. yönetimindeki 27 AJ 219 plakalı Ford marka kamyonet, seyir halinde giderken arka sağ lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak bir fıstık bahçesinin duvarına çarptı. Kazada kamyonette bulunan E.S., F.S. ve A.S. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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