Lastiği patlayan minibüs taklalar attı: 4 yaralı

Gaziantep’in Nizip’ten Karkamış’a giden servis minibüsü lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak taklalar attı.
Gaziantep'in Nizip'ten Karkamış'a giden servis minibüsü lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. Nizip Karkamış arası yolcu taşıyan 27 K 6120 plakalı Ford marka minibüs, Karkamış'a 3 km kala lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada Şirin Ö., Abdurrahman K., Cuma A., Mehmet F. G. 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürüldü.