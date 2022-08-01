Lastiği patlayan motosiklet takla attı, sürücüsü öldü

Gaziantep'te seyir halindeyken lastiği patladıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet savrularak takla attı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Oğuzeli ilçesi Sazgın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan Halil Kaya (38) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak takla attı. Kazada sürücü Halil Kaya ile arkadaşı Ayhan Coşkun ağır yaralandı.

Sürücü olay yerinde öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede motosiklet sürücüsü Halil Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ayhan Coşkun ise yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 4 çocuk babası Halil Kaya'nın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.