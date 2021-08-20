Levent Özkurt GGC'ye aday olduğunu açıkladı

Gazeteci Levent Özkurt Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne (GGC) aday olduğunu açıkladı. Çok sayıda basın emekçisi ve basın kuruluşu temsilcisinin katıldığı adaylık açıklaması toplantısında GGC Başkan Adayı Levent Özkurt, “GGC'nin kurumsal kimliğine değer katmak için adayız, şahsi meselelerin bir kenara bırakıldığı ve mesleğimizin prestijinin yükseltilmesi adına adayız” ifadelerini kullandı.

Bayazhan'da düzenlenen adaylık açıklamasında deneyimli gazeteci Levent Özkurt, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 11 Eylül'de yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'nda Başkan adayı olduğunu gazetecilerle birlikte düzenlediği toplantıda açıkladı. Bayazhan'da düzenlenen bir basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Özkurt'u basın kuruluşu temsilcileri ve sahada basın emekçisi olarak çalışan gazeteci meslektaşları yalnız bırakmadı. Kamusal alanda gazetecik mesleğinin tarafsız ve ilkeli şekilde yapılmasına yönelik düşüncelerini aktaran GGC Başkan Adayı Özkurt, “Gaziantep'te sahada görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını biliyoruz. Gazetelerimizin özellikle pandemi döneminde yaşadığı ekonomik zorlukları biliyoruz. Tüm bu zorlukların üstesinden hep birlikte el ele vererek geleceğiz” dedi.

“Hak ettiğimiz prestiji yeniden kazanacağız”

Gazetecilik mesleğinin uluslararası boyutta prestijli bir meslek olduğunu ve bu mesleğin Gaziantep'te de en prestijli haliyle yapılması için büyük gayret göstermek adına Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne aday olduğunu dile getiren Levent Özkurt, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti kurumsal anlamda camiamızı temsil eden bir kuruluş. Biz bu kuruluşta gazetecilik mesleğinin sorunların ele alınmasını ve bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde her meslekten birilerinin olmasına karşıyız ve sadece gazetecilerin bu kuruluşta yer alıp bu kuruluşun da sadece gazetecileri temsil etmesini istiyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ulusal ve yerel anlamda birçok önemli toplantıların yapıldığı ve sorunların buna uygun şekilde çözüldüğü mecra idi. Fakat ben 28 yıllık mesleki hayatımda gazeteciliğin bu kadar prestij kaybına uğradığına şahit olmadım. Tam da bu noktadan yola çıkarak ve meslektaşlarımızın da onayını ve desteğini alarak aday olduk. Bu teveccühe layık olamaya çalışacağım ve benden talep edilenleri yerine getirmek adına aday olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Adaylığımızın camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Adaylığının hayırlara vesile olmasını dileyen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adayı Levent Özkurt, “Aday olmadan önce kafamızda oluşan soru işaretlerini bugün burada basın camiamızın birçok temsilcisi ve emekçisini bir arada görerek yok etmiş durumdayız. Gaziantep'te uzun zamandan beri bir araya gelme fırsatı bulamayan meslektaşlarımızı bugün bir arada görmekten dolayı çok mutluyum. Bugün sadece bir adaylık açıklamasında dahi bu tablonun oluşmasından büyük gurur duyuyorum. Bizlere teveccüh gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Adaylığımızın camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.