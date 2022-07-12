Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, son olarak Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımında forma giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı 2,03'lük uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds (2.03, 1994) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2020-2021 sezonunda Rusya VTB Ligi takımlarından BC Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan Hammonds, burada 19 maça çıkmış ortalama 14.0 sayı, 4.8 ribaund, 1.4 asist istatistikliklerine ulaşmıştır. Daha sonra 2021-2022 sezonunda Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımıyla 55 maça çıkan Leyton, ortalama 24.7 dakika süre almış 12.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.1 asist istatistiği ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.