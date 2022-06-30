LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen ve 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin ter döktüğü LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Neva Öztürk, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye birinciliği belli olan Neva Öztürk'e siyasi ve eğitim dünyasından çok sayıda tebrik mesajları iletildi.

Başarmanın inanmakla eşdeğer olduğunu belirten Neva Öztürk, “Bu sonuca ulaşmak bir sürpriz değildi. Çok çalıştım, çok emek verdim. Öğretmenlerimin yönlendirmelerini hep dikkate aldım, çalışmalarımı planladım. Hedefim her zaman Türkiye birinciliğiydi'' dedi. Neva Öztürk ayrıca, “Bana bu yolda destek veren okuluma, tüm öğretmenlerime ve idarecilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Emekleri için minnettarım. Annem, babam ve ablama da bu süreçte beni yalnız bırakmadıkları için, her zaman başaracağıma inandıkları için teşekkürü bir borç bilirim'' dedi.

Neva Öztürk gelecek yıl LGS'ye girecek öğrenci arkadaşları için de önerilerde bulundu. Planlı, programlı çalışmanın önemine vurgu yapan Öztürk, sınavın en büyük düşmanının stres olduğunu kaydetti. Stresin mutlaka yönetilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, disiplinli çalışarak başarılamayacak hiçbir şeyin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Düzenli ve azimli çalışmanın, başarının anahtarı olduğunu ve bu azmin meyvesini bir kez daha Türkiye birinciliği ile aldıklarını ifade eden Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, Türkiye birincisi olan Neva Öztürk'le gurur duyduklarını belirterek bu başarıda emeklerini esirgemeyen öğretmen ve velilere teşekkürlerini iletti.