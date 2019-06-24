LGS'ye SANKO damgası

SANKO Ortaokulunun üç öğrencisi, Liseye Geçiş Sınavı'nda (KGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren 80 öğrencinin büyük bir başarıya imza attığı ve 500 puan üzerinden 430,382 puan ortalamasıyla LGS'ye damgasını vurduğu görüldü. Öğrencilerin yüzde 20'si Türkiye geneli yüzde 1'lik ve üzeri dilimde, yüzde 45'i de Türkiye geneli yüzde 5'lik ve üzeri dilimde yer aldı. SANKO Okulları, okul bütününde gerçekleştirdiği üst düzey akademik çalışmalarını, 2019 LGS başarısı ile taçlandırdı. Türkiye birincisi olan Umut Mutlu, Lela Nisan Coşkun ve Emir Yılankırkan'ı kutlayan SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, okul genelinde elde edilen büyük başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konukoğlu, bu başarı hikâyesini yazan öğretmen ve öğrencileri gönülden kutladığını da kaydetti.