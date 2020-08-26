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Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Yılmaz'ın naaşı memleketine uğurlandı

Libya’da, görevi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz’ın naaşı, Gaziantep’te kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Adana’nın Kozan ilçesine gönderildi.

Libya'da, görevi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. MSB'nin açıklamasında, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi. Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı gece saatlerinde Libya'dan Gaziantep'e getirildi.



Cenaze namazı Gaziantep'te kılındı


Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı, Gaziantep'te Bahaddin Nakıpoğlu Cami'sinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi. Cenaze namazı öncesi, babasının üniformasını giyen kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi ise tabutu ve fotoğrafı öperek eşine veda etti.


Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri erkan, milletvekilleri, kent protokolü, şehidin eşi, çocukları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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