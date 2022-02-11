Lina bebek ANKA'da iyileşti

Ateş ve halsizlik şikayeti ile ANKA Hastanesi'ne getirilen ve Septik Artrit tanısı konulan 3 aylık Lina bebek, uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan Çakmak çifti, 3 aylık kızları Lina'yı ateş, halsizlik ve kusma şikayeti ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne getirdi. Hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Halil Korkmaz tarafından yapılan kapsamlı muayene ve tetkiklerin ardından bebekte Septik Artrit (eklem enfeksiyonu) bulunduğu tespit edildi. Vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Lina'ya, 1 buçuk ay süren tedavi uygulandı. Dr. Halil Korkmaz tarafından takip ve tedavi edilen minik Lina uygulanan başarılı tedaviden sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek evine uğurlandı.

Kızının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşayan Eyüp Çakmak, “Kızım gözlerimin önünde acı çekiyordu. Doktorumuzun uyguladığı tedavi ile şu an durumu gayet iyi. O'nu sağlığına kavuşturarak bana dünyaları veren doktorumuz Halil Korkmaz'a ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Yakın ilgisinden dolayı hastane yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Çocuklarda Septik Artrit'e dikkat

ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Halil Korkmaz, Lina'nın durumu hakkında bilgi vererek, “Lina bize geldiğinde durumun değerlendirip hemen tedaviye başladık. 1,5 ay süren tedavinin ardından kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Septik Artrit, eklem ve kemik üzerinde en hızlı yıkım yapan, ciddiye alınması gereken bir ağrılı eklem hastalığıdır. Septik Artrit, deri enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu gibi bir enfeksiyon kan dolaşımınız yoluyla bir ekleme yayıldığında gelişebilir. Bir eklemde veya yakınında bir delinme yarası da mikropların eklem boşluğuna girmesine neden olabilir. Septik Artrit vücutta bulunan tüm eklemlerde görülebileceği gibi diz ve kalça gibi asıl ağırlığın taşındığı eklemlerde daha sık görülmektedir. Hastalıkta ateş, iştahsızlık, bulantı ve kusma, halsizlik, ya da Septik Artrit'in oluştuğu eklemde şişlik olması, kızarıklık, ısı artışı, hassasiyet ve hareket etmede zorluk çekmek gibi belirtiler görülmektedir. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Çünkü Septik Artrit'te erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Çünkü tedavinin gecikmesi geri dönüşümü olmayan eklem hasarına sebep olabilir” diye konuştu.