Lise öğrencileri meslek seçimi konusunda bilgilendirildi

Gaziantep Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite sınavı öncesi meslek seçimi konusunda bilgilenmek amacıyla SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rehber öğretmenleri Merve Ermiş ve Ayşegül Atay eşliğinde SANKO Üniversitesi'ne gelen öğrencilere, üniversite birimleri gezdirildi, teknolojik olanaklar tanıtıldı. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı Yılmaz, uygulama dersine konuk olan öğrencilere, tüm hayatlarını etkileyecek meslek seçiminde isteyerek ve severek yapacakları mesleği tercih etmelerini önerdi, simülasyonlar konusunu anlattı. Tıp Fakültesi 4'üncü sınıfın uygulama dersine de katılan öğrenciler, ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. İpek Katırcı Kırmacı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Saadet Özen tarafından bilgilendirildi. Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür Vekili Begüm Tekin ise SANKO Üniversitesi'nin bursları, öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri ile paylaşımda bulundu, öğrencilere tanıtım dosyası takdim etti.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.