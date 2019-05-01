Lise öğrencilerinden çatalca RES'e ziyaret

Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Sanko Enerji yatırımlarından Çatalca Rüzgar Enerji Santralında (RES) inceleme yaptı.

Sanko Enerji Çatalca RES İşletme Müdürü Mustafa Öğüt, öğretmen ve öğrencilerin santralı ziyaret ederek işletme ve rüzgar enerjisi hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Santralın 100 MW kurulu güç ile yıllık ortalama 285 milyon kWh elektrik üretimi yaparak bulunduğu bölge ve ülkeye hizmet verdiğine dikkat çeken Öğüt, “Rüzgar enerjisi temiz, çevre dostu, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Sanko Enerji Çatalca RES sayesinde atmosfere salınmayan karbondioksit miktarı yılda 240 bin ton” dedi.