Lise öğrencilerinden İngilizce müzikal gösterisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri İngilizce Drama Kulübü tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Fatma Özseven ve Özgül Besler'in yaptığı, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat merkezinde sahnelenen "High School Musical İngilizce müzikali büyük bir başarı ile temsil edilerek, izleyicilerin beğenisini kazandı. Hazırlanan dekoru, ışık oyunları, dansları, sinevizyon gösterileri ve öğrencilerin mükemmel performansları ile zihinlerde iz bırakan "High School Musical" izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sahne sanatlarının GKV Özel Okulları için büyük önem taşıdığını ifade eden Genel Müdür İsmet Tiryaki yüksek bir performansla sergilenen müzikalde öğrencilerin yeteneklerini de ortaya koyduklarını ifade ederek, ''Sahne sanatları kurumlarımızın bütün kademelerinde büyük önem taşıyan ve yetenekli öğrencilerin belirlenerek deneyim kazanmalarını hedefleyen faaliyetlerimiz arasındadır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında da geleneksel sahne performanslarımızı Türkçe ve İngilizce oyunlarla sürdürdük. Bugün sahnelenen müzikalde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir ekip halinde koordineli olarak çalışarak ortaya mükemmel bir başarı çıkardı. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum” dedi.