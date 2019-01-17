Lise öğrencilerinin üniversite provası

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi HKÜ bu kez, Gaziantep Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerini konuk etti.

Türkiye'de ve Gaziantep'te bulunan lise öğrencilerinin uğrak noktası olan HKÜ, öğretim hayatının başladığı ilk günden bu yana üniversite adaylarına destek oluyor. Üniversite hayatını yakından tanımak ve bilgi almak isteyen öğrencilerle yakından ilgilenen HKÜ, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Rehber öğretmenleri eşliğinde gelen yaklaşık 150 öğrenci kampüsü gezerek üniversite hayatını yakından gördü. Üniversite yaşamını yerinde gören üniversite adayları, mini bir üniversite provası yaptı.

‘‘Zamanınızı boşa harcamayın''

Gezi programı çerçevesinde HKÜ'nüni, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, iletişim fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi, fitnesscenter ve tüm kampüs alanı gezdirildi.

Gezinin ardından HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin fakülte, bölüm, burs ve sosyal imkanlarından bahseden Arayıcı, konuşmasının devamında kariyer hedeflerine yoğunlaştı. Üniversite adayları için zamanın önemine dikkat çeken Yusuf Arayıcı, ‘‘ İmkanınız olursa yurt dışına çıkın. Sosyal ve proaktif olun. Suya sabuna dokunun, yani elinizi taşın altına koyun. Zamanınızı boşa harcamayın. Çalışın ve kendinize bir hedef belirleyin. Sadece üniversiteyi kazanmayı hayal etmeyin. Kendinize adım adım hedefler koyun. Göreceksiniz başarı arkanızdan gelecektir'' diyerek üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Neden HKÜ

Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesini seçmeliyim sorusunu yönelten öğrencilere, CO-OP uygulaması, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetler, Farabi-Erasmus (yurtiçi ve yurt dışı eğitimi) programı sunularak detaylı cevaplar verildi. Üniversitenin mini provasını yapan adaylar, üniversiteyle ilgili detaylı bilgiler aldıklarını söyledi. Geziyi tamamlayan öğrencilere üniversitenin materyallerinin bulunduğu hediye çantaları verildi. Çantalarını alan öğrenciler fakültelerin önünde, yeşil alanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.