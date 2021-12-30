Lise öğrencisine şeref ödülü

SANKO Okulları öğrencisi Ekin Asyalı, Ankara Nesibe Aydın Okulları tarafından düzenlenen “NAMUN'21” Konferansı'nda “Şeref Ödülü” (Honorable Mention Award) kazandı.

SANKO Okulları MUN Kulübü, online olarak gerçekleştirilen farklı ülkeler ve Türkiye'den 106 okul ile 610 delegenin yer aldığı “NAMUN'21”e katıldı. Yüksek İngilizce seviyesi, genel kültür, düşünme ve hitabet becerisi gerektiren “NAMUN'21”de, Afganistan delegesi olarak kadın hakları komitesinde yer alan SANKO Okulları 10. sınıf öğrenci Ekin Asyalı, “Şeref Ödülü”ne (Honorable Mention Award) layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi ve emeği geçen öğretmenleri Kerim Gülşen ile Nima Dastafkan'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.