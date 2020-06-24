Liseli girişimciler kurdukları “Pattik Gençbizz” şirketi ile Türkiye çapında 2 özel ödüle layık görüldü

Türkiye'nin tek ve en kapsamlı Lise Girişimcilik Programı Gençbizz Finali tamamlandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile Gaziantep'te uygulanan GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nda yer alan Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan “Pattik GençBizz Şirketi” Startup Mentor Turkey Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Liseli girişimciler bu ödül ile iş fikirlerini geliştirebilecekleri atölye çalışması ve mentorluk desteği alacaklar.

Bu yıl 21'ncisi düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programı Finali'nde 35 finalist ekip Avrupa temsili için değerlendirildi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “GençBizz' Lise Girişimcilik Programı” bu yıl 21'nci kez düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Citi Vakfı, Bayer, English Ninjas, MMC Group'un destekleri ve Ata Holding, Manpower ve Startup Mentor Turkey',n özel ödül ile destek verdiği 21.GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finali, pandemi sebebiyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.