Lojistik Programı öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne teknik gezi

Gör. Ayca Özceylan ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Özpolat koordinesinde Gaziantep Gümrük Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

Teknik gezi kapsamında öğrencilere işlemlerin yapılış sıralamasına göre departmanlar gezilerek, departman yöneticilerinden operasyon süreci ile ilgili detaylı bilgi verildi. Gaziantep Gümrük Müdürlüğü tarafından “Antrepo Servisi, Serbest Bölge Servisi, Transit Servisi, Muayene Servisi, Gözetim Servisi ve Yabancı Araçlar Kayıt Servisi” birimleri çalışanları öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak ithalat-ihracat rejimleri, gümrük kontrolleri, gümrük mevzuatı, kanun ve hükümler gibi konularda öncelikli olarak başvurulması gereken alanlar ve yapılması gereken işlemler uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı. Öğr. Gör. Ayca Özceylan, departmanların ziyareti sonrasında karşılıklı soru cevap toplantısında öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görüp, okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı bulduğunu ifade etti. Öğr. Gör. Özceylan, "Öğrencilerimizin de bu etkinlikler sonrasında hem derslere olan ilgilerinin hem de genel motivasyonlarının arttığını görüyoruz. Öğrencilerimize derslerde ne kadar teorik bilgi versek de bu bilgiler uygulama esnasında bazı durumlarda farklı oluyor. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak bu gibi teknik gezilerle öğrencilerimize hem iş ortamında uygulamayı göstermekte hem de onların iş şartlarına ve hayata karşı motivasyonlarını arttırıp onları geleceğe hazırlıyoruz. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak, anlatımlarıyla katkıda bulunan Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Şefleri Makbule Gencer ve Emine Uzun, Gümrük İşleri Servisinden Nur Azagı'na ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına değerli paylaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi iletiriz” şeklinde konuştu.