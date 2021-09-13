Lösemili çocuklar için eğlence düzenlendi

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde Lösemi tedavisi gören çocukların ayakta takip ve tedavisi süreci başladı. Hastane yönetimi çocuklar için eğlence düzenleyerek pasta kesti.

Çocuk Hematolojisi Servisi'nde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı ile Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç tarafından hastanede yatırılarak yoğun kemoterapi sürecini atlatan çocuk hastaların, ayaktan takip ve tedavilerine başlandı. Minik hastaların ortalama olarak 7 aydır yatarak tedavilerinin gerçekleştirilmesi sebebi ile hastane yönetimi tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Küçük hastalara Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç hediyeler vererek hep beraber pasta kestiler. Küçük hastaların ailelerinin de davet edildiği etkinlikte çocuklar palyaço ile şarkılar söyleyip hoş vakit geçirdiler.

Öte yanda, Medical Park Gaziantep Hastanesi gerçekleştirdiği yatırımlarla, bölgede öne çıkan çocuk yan dal branşları ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ile öne çıkmaya devam ediyor.