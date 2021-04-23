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Lüks arabayla gelip hırsızlık yaptılar

Gaziantep’te lüks bir araçla geldikleri iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te lüks bir araçla geldikleri iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları incelemeler sonucu, 2 şüphelinin lüks bir arabayla gelerek iş yerinden bilgisayar ve teknolojik alet çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalınan malzemelerin mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

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