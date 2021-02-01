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Lüks otomobilin armasını çalan şahıs yakalandı

Gaziantep’te park halindeki lüks bir otomobilin armasını çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te park halindeki lüks bir otomobilin armasını çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.


Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin armasını söken şahıs, armayı da alarak kayıplara karıştı. Olay üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi.


Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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