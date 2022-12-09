Macera dolu etkinlikler kış aylarında da devam ediyor

Gençler Doğada Buluşuyor Projesi çerçevesinde her ay 3 binin üzerinde öğrenci, macera dolu etkinliklerde bir araya geliyor.

Doğayla buluşmak isteyen gençlere, her mevsim farklı güzellikteki etkinliklere katılma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, kış aylarında kamp ateşi başında koyu sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Günübirlik programlarda yeşilin tadını doyasıya çıkartan öğrenci grupları, doğa yürüyüşü ile başlayan ve birbirinden heyecanlı etkinliklerle devam eden program sonrasında uzun süre unutamayacakları güzel anılarla kamp alanında ayrılıyorlar. İp parkurları, tırmanma duvarı, zipline, paintball gibi birçok macera konseptli özel etkinliği bünyesinde barındıran Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, katılımcı gruplara ücretsiz olarak sunduğu ulaşım ve çeşitli ikramlarla gençleri mutlu ediyor.

Doğada spor ve hareket kış aylarında da devam ediyor

Gençlik Kampında doğru program ve donanım içeriği ile 4 mevsim boyunca etkinlikleri sürdürdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gençler Doğada Buluşuyor Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Gençler Doğada Buluşuyor Projesi etkinlikleri çerçevesinde her ay 3 binin üzerinde genç öğrencimizi heyecan ve eğlence dolu etkinliklerle Gençlik Kampımızda misafir ediyoruz. Doğru program ve donanım içeriği ile 4 mevsim boyunca süre gelen spor ve hareket dolu etkinlikler, kış aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Soğuk havalarda kamp ateşi başında, sıcak çay eşliğinde gerçekleştirilen koyu sohbetler, gençlerimizin sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Özellikle kış aylarında azalan günlük hareket kapasitesini doğa yürüyüşü ve macera parkuru istasyonlarında yukarıya çıkartıyoruz. Teknolojiye ara verdiğimiz faaliyetlerde gençlerimiz günlük hayatın rutininden uzaklaşıyorlar. Her yıl 30 binin üzerinde öğrencimizin katıldığı kamp faaliyetleri sonrasında değerli ebeveynlerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz. Onlara da büyük destek ve ilgileri için teşekkür ediyorum.”