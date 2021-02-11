Madde bağımlığından kurtulan gençler vatani görevlerini tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nde madde bağımlılığı tedavisini başarıyla tamamlayan gençler, vatani görevlerini de bitirdi.

Çocukları ve gençleri madde bağımlılığından kurtarmak ve yaşam koşullarını iyi bir seviyeye getirmek amacıyla hizmet veren İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ne bağlı Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nde tedavisini bitiren gençler, vatani görevlerini bitirmelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette başarılarından dolayı gençleri tebrik eden Tolay, maddeyi bırakmış gençlerin iş yaşamlarında belirli bir yere gelebilmelerine yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları için GASMEK kurslarında açılan sertifikalı mesleki eğitim programlarına katılmalarının, iş yaşamında gençlere önemli katkı sağlayacağını söyledi. Tolay, toplumsal hayata adapte olmaları konusunda gençleri, istihdam etmek için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İş ve Kariyer Merkezi'ne kayıt yaptırdı. Ziyaretin devamında ilgi ve çabaları için büyükşehire teşekkürlerini sunan gençlere, Tolay, “Kapım sizlere her zaman açık. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için verdiğiniz mücadeleden ötürü sizinle gurur duyuyorum” yanıtını verdi.

İnsanlarda bağımlılık oluşturan hastalıkların ömür boyu sürebileceğini belirten Tolay, tedavi sürecinde hastaların takip altına alınmasının önemine dikkati çekti, maddeyi bırakmış başarılı gençlerin tedaviye yeni başlayan kişilere rol model olup umut aşıladığını dile getirdi ve madde bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizdi.