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Mağarada çıkan yangında çoban dumandan etkilendi

Gaziantep’te ahır olarak kullanıldığı ileri sürülen bir mağarada yangın çıktı.

Gaziantep'te ahır olarak kullanıldığı ileri sürülen bir mağarada yangın çıktı. Yangında çoban dumandan etkilenirken 100'e yakın hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi Nizamöldüren mevkisinde terk edilmiş taş ocaklarının bulunduğu bölgede bulunan bir mağarada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mağaranın içerisinde bulunan Mahsun S. isimli çoban dumandan etkilenirken, yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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