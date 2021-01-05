İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalle bekçilerinden hırsıza suçüstü

Gziantep(İHA) Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız çaldığı malzemeler ile mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Gziantep(İHA) Gaziantep'te bir iş yerine giren hırsız çaldığı malzemeler ile mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Mahalle bekçileri tarafından, Sanayi Mahallesinde bir iş yerine giren şahıs, iş yerinde bulunan 50 kilo bakır kablo, 1 adet akü, 1 adet ses sistemi ve çeşitli malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs emniyete götürülerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.