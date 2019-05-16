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Mahalle Sakinleri, İftarı Aynı Sofrada Açtı

Şehitkamil Belediyesi tarafından her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofrası, son olarak Karaoğlan Mahallesi’nde kuruldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofrası, son olarak Karaoğlan Mahallesi'nde kuruldu. İftar organizasyonuna ilgi yoğun oldu.


Şehitkamil Belediyesinin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede organize ettiği iftar programları aralıksız devam ediyor. Tüm mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturarak mahalle sakinlerinin tanışmasını, kaynaşmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan etkinliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, etkinlik dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


Başkanımıza Ve Ekibine Teşekkür Ediyorum


Organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan mahalle sakini Adnan Sezer, “Bu etkinlik, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yaptığı güzel bir hizmettir. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini isteriz. İnsanların bir araya gelerek kaynaşması, geçmişteki geleneklerin bugün de yaşatılması iyi bir durumdur. Milletimizin birbirini tanıması, birbirleriyle yakınlaşmaları, candan ilişkiler kurmaları için bu etkinlik önemli bir fırsattır. Bu imkanı sunan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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