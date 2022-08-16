Mahbuba, dünya markası olma yolunda

Gaziantep'ten dünyaya açılan yüzde 100 yerli markası Mahbuba, 45'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Aktürk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aktürk, Mahbuba'nın her geçen gün dünya pazarında yerini aldığını belirterek, “Mahbuba markası çatısı altında kahve, çay, bulyon, toz içecek ve bakliyat gibi geniş ürün yelpazemiz ile dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Aktürk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aktürk yaptığı açıklamada, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mahbuba markası tüketicilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Aktürk, Mahbuba'nın yüzde 100 yerli bir marka olduğunu ifade ederek, bugüne kadar özellikle dünya pazarında büyüyerek pek çok ülkede tanınan bir marka haline geldiğini kaydetti.

“Çeyrek asrı aşan tecrübe”

Aktürk, hazır kahve, sıcak içecek, toz içecek, cappuccino, sıcak çikolata üretim tesislerine sahip olan Mahbuba'nın, tea ve coffee markalarıyla çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir marka olma yolunda ilerlediğini söyledi. Aktürk, ''Üretim kapasitesi ve kalitesi ile dünya standartlarında entegre bir tesis olan fabrikalarımızda, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kapasitemizi ve verimliliğimizi sürekli artırıyoruz” dedi.

“Global başarıyı Türkiye piyasasında taçlandırmak istiyoruz”

Dünya pazarında yer alan Mahbuba'yı bir Türkiye markası olarak dünyaya duyurduklarına vurgulayan Aktürk, “Mahbuba markası çatısı altında Mahbuba Coffee, Mahbuba Tea ve Mahbuba Gıda markalarıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Mahbuba Coffee'nin global pazarlarda yakaladığı bu başarıyı Türkiye piyasasında taçlandırmak için faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Geniş ürün yelpazemiz tüm kahve severlere hitap ediyor. Gold, Classic, 2'si1 arada, 3'ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye'de de bolca tüketilen kahve çeşitlerinin yanı sıra, sektördeki yeni trendleri takip ederek cappuccino, menengiç, filtre kahve ve soğuk toz İçecek gibi yeni nesil ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran markamız, kahve dışında bakliyat ve yağ ürünleri gibi alışkın olduğumuz lezzetleri de ürün yelpazesinde bulunduruyor” diye konuştu.