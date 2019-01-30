Mahir Eller projesi Gaziantep'te tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Gaziantep Sanay Odası (GSO) işbirliğinde yürütülen ve "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesinin detayları Gaziantep'te düzenlenen basın toplantısıyla anlatıldı.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtılan "Mahir Eller" projesi ile 30 bin kişiye ulaşılması hedeflenirken, Gaziantep'te GSO'nun destekleriyle tanıtımı yapılan projenin yakın zamanda istihdama önemli bir katkı sunması bekleniyor. Yerel Oda Koordinatörü Ali Cin tarafından paylaşılan Mahir Eller Projesinin detaylarında projenin Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa gibi illerde uygulandığı vurgulandı. Proje ile bu illerdeki kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenirken, projenin finansman kısmı da Avrupa Birliği tarafından üstlenilmektedir.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ünverdi, "Bu proje 12 şehirde 30 bin kişiye ulaşacak ve beceri haritası çıkartılacak. Bu proje ile üç bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Mahir Eller Projesi ile işverenler de kazanacak" dedi.

GSO Ünverdi, projenin detaylarına ilişkin ise, "Mesleki becerileri belgelendirmek suretiyle istihdama katkı sunacak olan Mahir eller projesinin ülkemizin istihdamına katkıda bulunması noktasını çok önemsiyoruz. Proje ile vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerini ve mesleki yeterlik yeterliliklerinin bilgilendirilmesi suretiyle nitelikli istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz. Projeyle 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 20 bin kişi yetkinliğini belgelemek için mesleki yeterlik sınavı sınavına girecek ve 3 bin kişiye de istihdam imkanı sağlanacak. Projeyle vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliğini de mevcut mesleki yeterliklerin belgelendirme suretiyle nitelikli istihdamın artırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte kentimizde yaklaşık 450 bin Suriyeli yaşamakta. Onların iş ve sosyal hayata entegrasyonu açısından bu projeye büyük önem taşıyor. İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip mesleki yeterlilik belgesi alacak var olan iş gücü istihdam edilerek rekabet gücü artırılacak ve doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olacak. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkıda bulunulacak" diye konuştu.

Toplantıda Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ise "Ekonomik Panorama" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı konuşmaların ve sunumların ardından soru-cevap şeklinde devam etti.