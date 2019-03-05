İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı

Gaziantep’te cinayet davasında tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti.

Gaziantep'te cinayet davasında tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep'te 6 yıl önce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ekrem Süslü'nün davasında tutuklu yargılanan Serdar D. ve Nebi D.'nin akrabaları arasında duruşma sonrası kavga çıktı. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralanırken, adliye polisleri havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.