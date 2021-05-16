Maho Paşa Caddesi'ndeki yol sorunu çözülüyor

Başkan Fadıloğlu, “Yaklaşık 29 tane bina, bunun içerisinde de 100'ün üzerinde konut burada kamulaştırıldı ve şu anda yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Maho Paşa Caddesi'nde, uzun süredir beklenen trafik yoğunluğu ve park sorunu çözülmüş olacak” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçenin farklı noktalarında geçmiş yıllardaki planlama sıkıntılarından kaynaklı sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bir süre önce Hacıbaba Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Maho Paşa Caddesi üzerinde başlatılan kamulaştırma çalışmaları neticesinde yıkım çalışmaları tamamlandı. Mevcut haliyle 7 metre genişliğinde olan yol, yapılan yıkım çalışmalarından sonra 14 metre olarak yeniden düzenlendi. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalar neticesinde yol, daha nitelikli haliyle vatandaşın hizmetine sunulacak.

"Gönül rızasıyla iş yapmaya çalışıyoruz"

Trafiği rahatlatmak, ulaşımı kolaylaştırmak adına yürütülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hacıbaba Mahallesi, Maho Paşa Caddesindeyiz. Bu bölgede, özellikle otobüs ve dolmuş güzergahı olması münasebetiyle çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak daha önce yapılan yapılar olması münasebetiyle yol genişletme çalışmalarında da sıkıntı yaşıyorduk. Bu tür kamulaştırmalarda mümkün olduğu kadar gönül rızasıyla iş yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 29 tane bina, bunun içerisinde de 100'ün üzerinde konut burada kamulaştırıldı ve şu anda yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Tabi burada topoğrafyanın da çok eğimli olması münasebetiyle yeniden bir aks düzenlemesi yapılıyor. Arkadaşlarımız, şimdi bu konuda çalışırken diğer taraftan da GASKİ çalışmalarını devam ettiriyor. Kanalizasyon ve altyapı çalışmalarıyla ilgili çalışmalar da tamamlandıktan sonra ve elektrik hatları da yeniden düzenlenince sıfır asfaltını yapmış olacağız. Maho Paşa Caddesi'nde, uzun süredir beklenen trafik yoğunluğu ve park sorunu çözülmüş olacak. Ben bu konuda mahalle sakinlerimizin göstermiş olduğu duyarlılığa ve hizmet veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.