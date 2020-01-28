Mahsum Altunkaya yeniden DEİK Yönetim ve İcra Kurulunda

Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel Kurulda yeniden DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK İcra Kurulu üyeliğine seçilen TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ülke kalkınması için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Gaziantep'in tanınmış iş adamlarından TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Olağan Genel Kurulunda yeniden yönetim kuru ve icra kuruluna seçildi. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödülleri Törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve davetliler yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Altunkaya'yı kutlayarak başarılar diledi. 35 kişiden DEİK Yönetim Kurulu 4 yıl süreyle görev yapacak.

İhracatçı firma sayısını arttırmak temel hedefimiz

İkinci kez Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu üyeliği ve İcra Kuruluna seçilen Mahsum Altunkaya, ülke ekonomisinin güçlendirilmesinde ihracatın temel faktörler arasında yer aldığını, ihracatın arttırılması için yürütülen çalışmaların yanında ihracatçı firmaların da arttırılması yönünde çalışmalar yürüterek Anadolu şirketlerinin her birisinin ihracatçı birer şirket olabilmesi yönünde çalışmalara katkı sağlayacaklarını ifade etti. Altunkaya, hedef ülkelere ve bölgelere yönelik ticari diplomasiye de önem vereceklerini belirterek, “Güçlü ve büyük Türkiye için hepimiz daha çok çalışmak, üretmek ve üretimimizi ihracata yönlendirmek zorundayız. Ülkemizde ihracat kültürünün yerleştiğini görüyoruz. Ancak bunlar yeterli değil, hedeflerimize ulaşabilmek için global markalaşmaya gitmek, dijital dönüşüme ayak uydurmak ve ürünlerimizi dünya pazarlarında hak ettikleri fiyatlarla satmak zorundayız. Yüksek katma değerli yenilikçi ürünlerimizle global pazarların önemli aktörleri arasındaki yerimizi almak zorundayız. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacak ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli her türlü çabanın içerisinde olacağız” diye konuştu.