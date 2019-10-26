Mahsum Altunkaya'dan 29 Ekim Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılını kutladıklarını belirten Başkan Mahsum Altunkaya, "Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal kuvvetlerine karşı büyük bir kahramanlık örneği gösteren milletimizin mücadelesinin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İş dünyası olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirme yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bunun için de daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülke ekonomimizi büyüteceğiz. Cumhuriyet birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.