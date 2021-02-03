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Makas yaparak devrilen tır yolu kapattı

Gaziantep’le Nurdağı arasındaki Narlı Kavşağında tırın makas yaparak devrilmesi sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında can kaybı yaşanmadı.

Gaziantep'le Nurdağı arasındaki Narlı Kavşağında tırın makas yaparak devrilmesi sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında can kaybı yaşanmadı.


Adana - Gaziantep oto yolunun 30'uncu kilometresinde bir tırın makas yaparak devrilmesi sonucunda oto yol kapandı. Gaziantep'le Nurdağı arası 30'uncu kilometresindeki Narlı Kavşağı civarında sabah saatlerinde yaşanan kazaya ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri müdahale etti. Yaşanan kaza sonucunda kapanan yolda trafik bir saat boyunca tek şeritten sağlandı. Devrilen tırın çekici ile yoldan çekilmesiyle yol tekrardan çift şerit olarak açıldı. Maddi hasar oluşan kazada can kaybı yaşanmadı.

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