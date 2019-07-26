Malatya kayısısı Uzakdoğu pazarına açılıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Gaziantep'e gelen Çin'in en büyük kuruluşlarından Cofco Sundry'nin alım heyetine Malatya kaysısı tanıtıldı.

Çinli heyet, özellikle Malatya kayısısı, Antep fıstığı ve kuru meyve çeşitlerini yakından tanımak ve Güneydoğulu ihracatçı firmalarla görüşmek üzere Gaziantep'e geldi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da Çinli alım heyetine kayısıyı tanıttı. Çin'deki en büyük ticari kuruluşlardan olan Cofco Sundry'in alım heyeti Malatya kaysısı ihracatı için incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler yaptı. Kayısı tanıtımı ve ikili görüşmelere Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da katıldı.

Kayısıyı Uzakdoğu'ya pazarlamak için çalıştıklarını ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Bugün Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğimizin ev sahipliğinde özellikle Uzakdoğu pazarı için Türkiye'deki, bu bölgedeki kuru ve kabuklu meyvelerimizin ihracatı ile ilgili Çin'den gelen bir heyeti burada ağırlıyoruz. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak özellikle kayısının Uzakdoğu pazarlarında kendine yer bulabilmesi için şu an üretmiş olduğumuz ürünlerin büyük bölümünü Çin'den gelen ve devletle iş birliği yapan firmaya tanıtmaya çalıştık. Heyeti önümüzdeki yıl da Malatya'ya davet ettik ki kayısı üretimini her aşamasında yerinde görmeleri için. Ürünlerimizin özellikle besin değeri ve sağlık açısından da ne kadar iyi olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu konuda onların da göstermiş olduğu bir hassasiyet var. Biz de bu konuda kendilerine Malatya kayısının pek çok açıdan dünyada ne kadar önemli olduğunu izah etmeye çalıştık. Çin, Malatya kayısısı için çok önemli bir pazar olarak duruyor. Kayısımızın da bu pazardan faydalanması gerektiğini düşündüğümüz için de burada Çinli heyete bu sunumlarımızı yaptık” dedi.

“Hedefimiz 20 bin ton ihracat”

Çin'e olan ihracatı arttırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Özcan, “Bizim şu anda Çin'e gerçekleştirmiş olduğumuz ihracat yıllık bin ton civarında. Malatya'dan gelen ihracat firmalarımızla birlikte yapılan gerekli görüşmelerle kayısı ile ilgili olumlu bir ilişki sağlayabilirsek Çin'deki büyük pazarda 20 bin tonluk bir pay oluşturabiliriz. Bu da bizim yaklaşık yüzde 15-20'lik bir üretim payımız demektir. Biz bunun zamanla gerçekleşmesini bekliyoruz ama bu ilk başlarda bin ton ihracatla başlar ve zamanla daha yüksek noktalara ulaşacak bir pazar halini alır” ifadelerini kullandı.

“Kaysı ihracatımız her geçen gün artıyor”

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da kaysı ihracatını daha da arttırmak istediklerini ifade ederek, “Kuru meyve sektörünün en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan kuru kaysı yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye genelinden 113 milyon 766 bin 595 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 34 milyon 382 bin 920 dolarlık tutarı GAİB tarafından yapılan ihracat sonucu elde edildi. Bugün Çinli alım heyetine Malatya'dan gelen firmalarımız ve Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan kayısıyla ilgili çok güzel sunumlar yaptılar. Bu ürünümüzün Çin pazarında önemli bir yer bulacağına inanıyoruz. Şu ana kadar Çin'in bütün dünyadan aldığı kuru kayısı rakamı 3 bin 100 ton olarak dikkat çekiyor. Biz Türkiye olarak bunu daha da ileriye götürmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.