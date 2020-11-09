Malzeme ve mühendislik alanındaki geleceğin teknolojileri tartışıldı

Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Sahnesi'nde hibrit olarak 2. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı (TICMET'20) gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, “Günümüzde hizmet ve imalat sektöründe çağın gerektirdiği hızlı ve esnek uygulamalar, rekabette çok hızlı bir yarışı da beraberinde getirdi. Başta sensör teknolojileri olmak üzere dijitalleşme, nesnelerin interneti ve yapay zeka çalışmaları artık mühendislik alanındaki çalışmaların en temel çalışma alanı haline geldi” dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, “Geleceğin teknolojileri olarak belirtilen çalışmaların neredeyse tamamı artık aktif olarak günümüzün uygulanan ve üzerinde çalışılan konuları haline geldi. Ülkelerin gelişebilmesi, dünyada yaşanan gelişmeleri ve gelecek beklentilerini iyi takip ederek teknolojinin bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olmasıyla mümkün olacak. Yazılım ve elektronik teknolojisindeki gelişim ve değişim trendine baktığımızda yapay zeka, dijital platformlar, artırılmış gerçeklik, nanoteknoloji, akıllı ve esnek üretim gibi ana başlık karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji beklenti döngüsü değişti"

Prof. Dr. Yılmaz, “Yeni yetişen genç neslin, şirket karar vericilerinin ve çalışanlarının, teknoloji ve inovasyon liderlerinin bu mega trendleri anlaması ve önümüzdeki 10 yıl içinde şirketlerinin bu trendlerden nasıl etkileneceğini bilmesi gerekiyor. Teknoloji beklenti döngüsü, yüksek derecede rekabet avantajı sağlama potansiyeli bulunan teknolojilere doğru yoğunlaşmaktadır” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yılmaz, TICMET'20 konferansının alanında öncü bir konferans olmaya doğru gittiğini ve yurt içinden gelen bildirilerin yanı sıra Katar, Güney Afrika, Belçika, Irak, Nijerya, Brezilya, Suriye, Cezayir ve Japonya'dan gelen çok değerli bildirilerin konferansın bilimsel içeriğine çok önemli değer kattığını ifade etti.

AR-GE özel oturumu düzenlendi

Konferansın ikinci gününde, ZOOM ve YouTube üzerinden canlı yayın yapılarak Ar-Ge Özel Oturumu düzenlendi. Moderatörlüğünü Konferans Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın yaptığı bu özel Ar-Ge oturumunda Panelist olarak Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Çekiciler, Tübitak TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ve Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu üyesi, Girişimci ve Profesyonel yönetici olan Dr. Recep Erdem Erkul katıldı.

Türkiye ve dünyada inovasyon Kültürü yeniden şekilleniyor

Panele katılan panelistler tarafından Ar-Ge odaklı teşvik politikalarında son durum, TEYDEB desteklerinin teknoloji ekosistemine katkıları, pandemi sonrası dijital ekonomi ve Ar-Ge yatırımlarının ülkelerin rekabet gücünü nasıl etkileyeceği ve genç girişimciler için dijital eğilimlerin neler olması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı. Türkiye ve Dünyada yeniden şekillenen inovasyon kültüründe analitik düşünme, aktif öğrenme, sosyal bilişim ve yapay zekanın önemine vurgu yapıldı.